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Durante lo speciale Nazionale di Cronache, il giornalista Riccardo Trevisani ha parlato della prestazione dell'Italia contro il Belgio:

Getty Images

"Non ho alcuna fiducia sulla partenza. Se dovessi buttare la moneta la butterei su andrà male. Se finisce 1-1 facciamo altri discorsi, poteva tranquillamente finire 1-1. Spalletti, Gattuso, Mancini, coi dirigenti che sono durati una settimana... In questo bordello cosa può fare Mancini? Serve calma. Il nostro livello è questo, siamo dietro. Giocatori che giocano nel Napoli, nell'Inter nella Roma? Questi giocatori vanno in Champions e perdono e nelle loro squadre giocano con Malen, Sucic, Lautaro, De Bruyne, Hojlund, Akanji... Siamo scarsi".