Il punto di vista di Riccardo Trevisani sul nuovo Milan: Amorim in panchina, Krosche e Hardung in dirigenza

Matteo Pifferi Redattore 16 giugno 2026 (modifica il 16 giugno 2026 | 17:16)

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Intervenuto ai microfoni di Sport Mediaset, Riccardo Trevisani ha parlato così del nuovo assetto societario del Milan: "Krosche e Hardung? Parliamo di gente che il lavoro lo sa fare in determinati ambiti anche se il Milan è un'altra cosa. Questi due dirigenti si andranno a confrontare in una nuova realtà con una società che in questo momento possiamo dire tutto tranne che regali percezioni di solidità"

"Per quanto riguarda Amorim, per me è un allenatore forte, ha delle idee, è capace, ha fatto cose eccezionali allo Sporting Lisbona e la stessa operazione non gli è riuscita al Manchester United ma al Manchester United a quasi nessuno è riuscito qualcosa dal dopo Ferguson, un po' come la Juventus negli ultimi anni.

E quindi il problema, più nello specifico, è più lo United che Amorim. Al Milan potrebbe fare bene ma il tema è capire come sarà circondato, perché all'interno di una società incasinata e disastrata nessun allenatore riesce a fare bene"