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Nel corso del suo intervento per Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha esaltato così Pio Esposito dopo la doppietta di ieri contro la Francia: "Pio Esposito è un giocatore prossimo alla perfezione: quando gioca, quando pensa, quando parla e quando vive.

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Perché ha una saggezza veramente sorprendente per i 21 anni che ha, basta sentire l'intervista di ieri quando dice per prima cosa che doveva segnare il rigore per riscattare il fratello. Non sbaglia mai una dichiarazione, è un De Rossi più giovane nel modo di parlare. E in campo fa paura: prende sempre le decisioni giuste.

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E non parlo solo del gol o del rigore, parlo delle sponde, delle sportellate e di quello che lui fa nel 2-0 di Thuram in Inter-Como: gli arriva una palla incontro a 60 metri dalla porta, la stoppa di destro, la apre di sinistro e fa sì che Dimarco possa correre e fare l'azione che porta al gol. Parliamo di un giocatore incredibile: in tante chat ieri si diceva che è come Toni, io mi permetto sommessamente di segnalare che Toni all'età di Esposito non giocava in Nazionale e non giocava nell'Inter.