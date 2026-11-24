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Durante Fontana di Trevi, il giornalista Riccardo Trevisani parla di Federico Dimarco che non sta riuscendo a esprimersi sui livelli dello scorso anno:

Si fanno i cambi per avere una squadra forte. La Roma ha messo Lulli perché Wesley aveva girato per l'Asia. In mezz'ora Wesley ha fatto un mazzo così agli avversari: quindi contieni con Lulli e poi spacchi la partita con Wesley.

Le squadre non hanno giocatori tutti dello stesso livello. Non c'è un altro Barella nell'Inter. Per forza con i cambi peggiori, ma i cambi vanno fatti. Perché poi, se fai una stagione con Dimarco sempre in campo per 90 minuti, diciamo: “Che bello, Dimarco gioca 90 minuti. Che stronzo Inzaghi che lo faceva giocare 60'. Poi, però, per quattro mesi Dimarco non gioca una partita da Dimarco, perché non ce la fa.