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Intervenuto ai microfoni di Radio Manà Manà Sport, Riccardo Trevisani ha parlato così di Nicolò Tresoldi, svelando una discussione particolare con un giocatore di Serie A:

Getty Images

"Tresoldi non convocato da Klopp è una buona notizia per l'Italia? Non lo so. Se avremo la capacità di portarlo da noi io sarei contento, per me è un attaccante forte, molto forte. 5 gol in Champions League in 4 giornate. Per me Tresoldi è bravo, ma ho una grande querelle con un giocatore di Serie A che non lo considera così forte ma un giorno ve lo racconterò, io lo considero molto forte"

Quel giocatore fa l'attaccante o il difensore?

"Fa l'attaccante. E quindi vedremo chi avrà ragione. Di solito ci troviamo sempre, su Mendy, su Osmajic, su Tresoldi invece non ci troviamo ma sono convinto che Tresoldi sia molto forte"