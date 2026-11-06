Nel corso del suo intervento per Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del Milan dopo la sconfitta contro il Ferencvaros

Marco Astori
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Nel corso del suo intervento per Radio Mana Mana Sport, Riccardo Trevisani, giornalista, ha parlato così del Milan dopo la sconfitta contro il Ferencvaros di ieri: "Ieri parlavo con una persona che diceva "no, il Milan può lottare per lo scudetto con l'Inter, la Roma e il Como".

AC Milan v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4
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Io non penso proprio, né come rosa, né come organico e come attitudine: negli ultimi 15 anni ha vinto uno scudetto e l'ha vinto con l'unico allenatore che viene trattato peggio di Amorim. Poi ha fatto quinto senza coppe e tutti erano contenti: il mondo è veramente vicino alla follia".

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