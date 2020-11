Un sms sbagliato è costato il posto di Tuchel al Dortmund. Ora non vuole che si ripeta

Thomas Tuchel, secondo France Football, è stato esonerato dal Borussia Dortmund per un sms inviato alla persona sbagliata. L’allenatore del PSG – da quanto racconta il giornale francese – quando allenava la squadra tedesca ebbe delle discussioni con i dirigenti per questioni di mercato. Per errore inviò un messaggio a Zorc, ds del club, ed era un messaggio destinato ad altra persona nel quale si parlava proprio male dello stesso dirigente. Pochi giorni dopo Tuchel è andato via dal Borussia.

Ora pare non abbia sul suo cellulare il numero di Leonardo salvato, non vorrebbe ripetere lo stesso errore. Anche perché i rapporti tra i due in questo momento non sono proprio idilliaci. Avrebbero discusso pure per il riscatto di Icardi.

(Fonte: FF)