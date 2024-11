In caso di vittoria, la Turchia approderà aritmeticamente e con un turno d'anticipo in Lega A: Calhanoglu parte titolare

La Turchia scende in campo a Kayseri contro il Galles per la quinta giornata del Gruppo 4 della Lega B di Nations League.

La squadra di Vincenzo Montella ha la grande occasione di staccare il pass aritmetico per la promozione in Lega A in caso di vittoria contro i gallesi con un turno d'anticipo.