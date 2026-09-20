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Pari e spettacolo tra Roma e Inter ieri sera all'Olimpico: finisce 2-2 lo scontro diretto al vertice della classifica. Tuttosport, nella sua edizione odierna, analizza così la gara: "C’è un solco evidente nella profondità della rosa delle due squadre: la Roma si è presentata con tutti gli effettivi, mentre l’Inter era senza Calhanoglu, Spence e Stones con Dimarco non ancora al top della condizione dopo l’infortunio che gli aveva fatto saltare Madrid.

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Considerato che dopo la sosta si inizierà davvero a giocare ogni tre giorni (con le squadre attese da 9 partite in meno di un mese prima del nuovo stop per le Nazionali) dovrà fare i miracoli Gasperini per tenere il passo di un’Inter che può soltanto migliorare nella tenuta difensiva.

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Anche perché risulta difficile pensare che i nerazzurri continuino a regalare due gol agli avversari come accaduto con Napoli, Real, Udinese ed, è storia recente, ieri sera. Chivu - che ha raggiunto cento punti in campionato in 43 partite da allenatore dell’Inter tenendo un ritmo migliore anche rispetto a Mourinho che ne aveva impiegate 45 - pure stavolta è riuscito a rimettere insieme i cocci. E lo ha fatto (anche) facendo un bello “shampoo” ai giocatori nello spogliatoio.