Infatti, come è scritto in una nota dell'Uefa , "a seguito dell'implementazione di cambiamenti significativi da parte degli investitori interessati nel Girona e nel Nizza (rispettivamente City Football Group e Ineos), la commissione ha accettato l'ammissione del Girona e del Manchester City alla Champions League 2024/25, e del Manchester United e del Nizza all'Europa League 2024/25. I club sono stati in grado di dimostrare che tali cambiamenti li hanno portati a conformarsi alla regola della proprietà multi-club, considerando che nessuno è contemporaneamente coinvolto, direttamente o indirettamente, a qualsiasi titolo nella gestione, amministrazione e/o prestazione sportiva di più di un club partecipante ad una competizione per club UEFA; e che nessuno ha il controllo o un'influenza decisiva su più di un club che partecipa a una competizione per club Uefa In particolare, gli investitori interessati hanno trasferito le loro azioni nel Girona FC e nell'OGC Nice a fiduciari indipendenti attraverso una struttura di blind trust".