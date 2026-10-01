L’attaccante salterà la ripresa contro il Venezia ed è in forte dubbio anche per il Pafos in Conference League: stop di due settimane

Alessandro De Felice
Messina

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L'Atalanta non avrà a disposizione Giacomo Raspadori alla ripresa di campionato lunedì 12 ottobre a Bergamo col Venezia e probabilmente anche col Pafos in Conference League tre giorni dopo.

Raspadori ha giocato solo il primo tempo l'altro ieri in Nations League a Bursa contro la Turchia, prima di accusare i postumi di uno scontro di gioco lasciando il posto a Nicolò Cambiaghi all'intervallo.

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Gli esami e quando torna

Gli accertamenti strumentali dell'attaccante azzurro, rientrato ieri dal ritiro dell'Italia a Coverciano, parlano di una distrazione di basso grado del muscolo bicipite femorale della coscia destra.
Pisa SC v Atalanta BC - Serie A

Quindici giorni la prognosi.

(Fonte: ANSA)

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