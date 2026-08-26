Il difensore dell'Inter Bovio ha rinnovato il contratto con il club nerazzurro

Andrea Della Sala
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L'Inter ha annunciato il prolungamento del contratto del giovane difensore Leonardo Bovio, da tempo nell'aria e ora diventato ufficiale.

Bovio
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Questo il comunicato ufficiale: "FC Internazionale Milano comunica di aver raggiunto un accordo per il prolungamento pluriennale del contratto di Leonardo Bovio".

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