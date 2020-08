UFFICIALE / Il Borussia Mönchengladbach dà il benvenuto a Lazaro: “Giocatore versatile”

Ora è ufficiale, il Borussia Mönchengladbach dà il benvenuto a Valentino Lazaro. Il giocatore arriva dall’Inter in prestito con diritto di riscatto. In un tweet l’annuncio del club tedesco dove il calciatore è approdato. Era arrivato a Milano la scorsa estate ma non ha avuto fortuna con Conte. Era partito a gennaio per un’esperienza nel Newcastle. Ora un nuovo capitolo in Bundesliga con la maglia numero 19.

«Siamo lieti che l’operazione di prestito sia andata a buon fine e che Tino abbia scelto di venire al Borussia. È un giocatore molto versatile e aggiunge ancora più forza e profondità alla nostra squadra», ha detto il direttore sportivo Max Eberl.

Sulla carriera del giocatore il sito del club tedesco ha scritto:

Dopo sei anni al Salisburgo, Lazaro è andato in prestito all’Hertha Berlino nell’estate 2017 e il club della capitale ha deciso di riscattarlo definitivamente alla fine dell’anno. L’austriaco è diventato parte integrante della squadra, segnando cinque gol nelle sue 65 partite ufficiali. Le sue prestazioni gli sono valse un passaggio di 22,5 milioni di euro all’Inter nell’estate 2019. Ha giocato undici partite ufficiali per la squadra italiana nella prima metà della scorsa stagione, prima di passare in prestito al Newcastle United a gennaio, dove ha giocato 15 partite totali tra Premier League e FA Cup, segnando due volte.

(fonte: borussia.de)