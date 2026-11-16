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La Lazio ha diramato un comunicato ufficiale con le condizioni di Mattia Zaccagni, Nuno Tavares e Davide Frattesi.

I tre calciatori si sono fermati nei giorni scorsi e oggi si sono sottoposti ad esami strumentali per approfondire l’entità dei rispettivi infortuni.

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Infortuni Lazio, il comunicato ufficiale

“Mattia Zaccagni ha effettuato la risonanza magnetica, che ha confermato un ulteriore miglioramento dell’edema post traumatico al quadricipite della coscia sinistra. Nei prossimi giorni verrà valutata l’evoluzione della sintomatologia dolorosa per un possibile reinserimento in gruppo.

Nuno Tavares è stato sottoposto a risonanza magnetica che ha evidenziato un miglioramento della lesione riportata durante la sfida contro il Napoli. Il giocatore prosegue il protocollo fisioterapico come da programma.

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Davide Frattesi, tornato anzitempo dagli impegni con la Nazionale Italiana, è stato sottoposto a risonanza magnetica, che ha confermato un affaticamento muscolare senza lesioni. Il giocatore verrà monitorato nei prossimi giorni”.