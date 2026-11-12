Michael Carrick non è più l’allenatore del Manchester United. I Red Devils hanno annunciato la separazione dall’ex centrocampista dopo un inizio di stagione al di sotto delle aspettative.

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Esonero Carrick, il comunicato

“Il Manchester United comunica che Michael Carrick ha lasciato il ruolo di allenatore della prima squadra maschile. Michael era tornato al club nel mese di gennaio e aveva guidato la squadra fino al terzo posto della classifica di Premier League, conquistando 12 vittorie nelle ultime 17 partite della stagione 2025/26 e ottenendo, in quel periodo, il miglior rendimento in termini di punti dell’intero campionato.

Dopo un inizio di stagione deludente, il club è arrivato alla difficile decisione che un cambiamento fosse necessario per poter raggiungere gli obiettivi e le ambizioni prefissate. Michael è, e sarà sempre, una leggenda del Manchester United. Così come aveva fatto da calciatore, anche nel suo ritorno al club ha dimostrato i più alti standard di dedizione e professionalità durante tutto il suo incarico. La sua leadership e i risultati ottenuti nella scorsa stagione saranno sempre ricordati con grande affetto. Il club intende nominare un nuovo allenatore nel più breve tempo possibile”.

Dal sito ufficiale del Manchester United

I numeri di Carrick al Manchester United

Tornato a Old Trafford nel gennaio scorso, Michael Carrick ha guidato il Manchester United nella seconda parte della passata stagione conquistando 36 punti, frutto di 11 vittorie, 3 pareggi e 2 sconfitte.

In questa annata, il rendimento dei Red Devils è completamente cambiato, con una media di 1,06 punti: 17 punti conquistati in 16 partite con 4 vittorie, 5 pareggi e ben 7 sconfitte.