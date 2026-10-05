Gli esami hanno evidenziato una perdita di stabilità alla caviglia destra dopo il trauma accusato in allenamento dal belga
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Tegola per il Milan. Il club rossonero perde Alexis Saelemaekers: il calciatore belga si è fermato per un problema alla caviglia.
La squadra di Amorim perde, dunque, il classe 1999. Di seguito la nota pubblicata sui canali ufficiali della società meneghina.
Il comunicato del Milan
“AC Milan comunica che, nel fine settimana, Alexis Saelemaekers è stato sottoposto a ulteriori accertamenti alla caviglia destra, la stessa operata nel 2024 per trattare una frattura del malleolo mediale.
Gli esami specialistici hanno evidenziato come la caviglia, a seguito del recente trauma in allenamento, abbia perso stabilità in sede di pregresso intervento chirurgico.
Alla luce degli esiti degli accertamenti, è attualmente in corso una valutazione specialistica per definire il percorso terapeutico più appropriato”.
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