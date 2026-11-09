La sconfitta dell’Olimpico contro la squadra di Gasperini costa la panchina al tecnico. Il club neroverde ha comunicato la separazione insieme a tutto lo staff
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Alberto Aquilani non è più l’allenatore del Sassuolo. Il club neroverde ha annunciato l’esonero attraverso i canali ufficiali: decisiva la sconfitta dell’Olimpico contro la Roma di Gasperini.
La squadra neroverde con al timone Aquilani aveva totalizzato 8 punti, frutto di 2 vittorie, 2 pareggi e 7 sconfitte, di cui l'ultima contro i giallorossi.
Esonero Aquilani: il comunicato del Sassuolo“L’U.S. Sassuolo Calcio comunica di aver sollevato l’allenatore Alberto Aquilani e il suo staff dai rispettivi incarichi. La Società ringrazia il tecnico e i suoi collaboratori per l’impegno profuso e la serietà dimostrata alla guida dei neroverdi e augura loro le migliori fortune per il futuro”.
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