L’attaccante dell'Udinese si è sottoposto a intervento chirurgico dopo l’infortunio rimediato in amichevole contro il Pogon
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L’Udinese perde Idrissa Gueye. L’attaccante dei friulani si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra dopo l'infortunio accusato nei giorni scorsi, in occasione dell'amichevole contro il Pogon.
Infortunio Gueye, il comunicato
Il club bianconero ha diramato un comunicato con le condizioni di Gueye dopo l’operazione:
“Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Idrissa Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito”.
Quando torna Gueye
Nella nota ufficiale, l’Udinese ha chiarito i tempi di recupero:
“I tempi di recupero previsti sono di 3/4 mesi”.
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