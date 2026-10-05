L’attaccante dell'Udinese si è sottoposto a intervento chirurgico dopo l’infortunio rimediato in amichevole contro il Pogon

Alessandro De Felice
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L’Udinese perde Idrissa Gueye. L’attaccante dei friulani si è sottoposto a un intervento chirurgico alla caviglia destra dopo l'infortunio accusato nei giorni scorsi, in occasione dell'amichevole contro il Pogon.

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Infortunio Gueye, il comunicato

Il club bianconero ha diramato un comunicato con le condizioni di Gueye dopo l’operazione:

“Udinese Calcio comunica che, in data odierna, Idrissa Gueye è stato sottoposto ad intervento chirurgico alla caviglia destra. L’intervento, effettuato dal Professor Van Dijk presso la clinica San Rossore di Pisa, è perfettamente riuscito”.

Udinese Calcio v SS Lazio - Serie A 2026/27

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Quando torna Gueye

Nella nota ufficiale, l’Udinese ha chiarito i tempi di recupero:

“I tempi di recupero previsti sono di 3/4 mesi”.

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