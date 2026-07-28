Prende forma con il passare dei giorni l’Inter 2026/27, aspettando gli ultimi rinforzi dal mercato. Il club ha chiuso per John Stones come colpo per la difesa, ma Cristian Chivu in ritiro sta scoprendo anche aspetti interessanti nella sua rosa.

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Ne parla così La Gazzetta dello Sport: “L’ultima (novità tattica, ndr) è quella che gli sta dando maggiori soddisfazioni. Che intuizione. Avere lì, sulla corsia che fu di Dumfries, un centrocampista di piede mancino che rende così è una risorsa enorme.

Se n'è accorto subito Chivu che Andy Diouf non l'ha più tolto da quella corsia. Lui invece continua a ricordare che non è quello il suo ruolo naturale e che deve lavorare ancora tanto per far bene. Ma se il buongiorno si vede dal ritiro della Germania…”, si legge sulla rosea.