Il Valencia: “Tra giocatori e staff il 35% è positivo al Coronavirus. Tutti asintomatici ma…”

Attraverso un comunicato ufficiale, il Valencia aggiorna sul numero di casi positivi al Coronavirus:

“Il Valencia rende noto che ci sono 9 casi positivi al Coronavirus tra staff tecnico e giocatori della prima squadra. Tutti sono asintomatici e sono nelle rispettive case, seguiti dallo staff medico e con un piano di allenamento personalizzato. Nonostante le rigide misure adottate dal club dopo aver giocato una partita di Champions il 19 febbraio a Milano, area confermata ad alto rischio dalle autorità italiane giorni dopo, e allontanando il personale dall’ambiente di lavoro e dal pubblico in generale, gli ultimi risultati mostrano che il 35% dei casi sono risultati positivi.

MONITO – “Il Valencia CF approfitta di questi test che evidenziano l’elevata contagiosità virale per insistere sul fatto che la popolazione rimanga a casa e segua rigorosamente tutte le misure igieniche e di prevenzione già annunciate. Allo stesso modo, rafforza la fiducia nel nostro sistema sanitario e nelle raccomandazioni del Ministero della Salute per quei casi lievi di infezione da coronavirus che sono in isolamento domestico”.