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Antonello Valentini, ex DG della FIGC, ha parlato ai microfoni di TMW Radio dando un quadro generale al campionato dopo le prime cinque giornate:

"La squadra che più mi ha divertito finora è la Roma, perché fa pressing, corre e non rinuncia mai a fare la partita. Dopodiché l'Inter rimane la squadra da battere e deve superare questo complesso delle false partenze, dato che in vari casi ha rimontato dopo essere andata sotto nel punteggio.

La Juventus sta facendo i conti con tanti infortuni, fra cui addirittura il secondo portiere. Spalletti però l'anno scorso è stato bravo a gestire e quest'anno sta mettendo in campo le sue idee. Anche di Kolo Muani si è finalmente visto qualche sprazzo all'altezza. Chi ha più problemi invece è il Milan, che non ha fatto una grande campagna acquisti, e il Napoli.

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Non mi aspettavo che Allegri potesse accettare di guidare questo organico, che ormai sembra vecchiotto di testa e nel modo di giocare. Infine bisogna sottolineare la partenza della Lazio del mio amico Gattuso. Sa tenere bene i piedi per terra e lo ha dimostrato. Cagliari e Frosinone poi sono realtà in crescita, che con l'organizzazione e l'accortezza stanno facendo benissimo".