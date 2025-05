Flick come Inzaghi: il tecnico del Barcellona ha optato per un ampio turnover. Ecco le sue scelte per Valladolid-Barcellona

Matteo Pifferi Redattore 3 maggio 2025 (modifica il 3 maggio 2025 | 19:59)

Il Barcellona come l'Inter. Anche i blaugrana, impegnati questa sera in campionato contro il Valladolid ultimo in classifica, operano un turnover totale in ottica ritorno della semifinale di Champions League, in programma martedì a San Siro.