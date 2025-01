Sabatini: "Insomma, tra Frattesi e Kelly non c'è paragone. Frattesi ha comunque una carriera fatta, anche l'anno scorso in uno scudetto vinto da dodicesimo uomo. Poi io, sulle valutazioni e su quello che sta facendo la Juventus sul mercato, mi riservo di vedere come gioca Alberto Costa, che è comunque costato 15 milioni. Anche l'operazione Kolo Muani, che finora non è stata nominata, è un'operazione onerosissima, considerato che si tratta di 5 mesi in prestito, cioè alla fine non ti ritrovi niente. La Juventus che paga 4 milioni e mezzo di ingaggio per 5 mesi, 4 e mezzo e lo so per certo e in più ci sono un piccolo prestito al Paris Saint Germain e anche una mediazione non indifferente fatta da un agente che è anche l'agente di De Zerbi. Quindi è tutta una cosa assolutamente costosa"