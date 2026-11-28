Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'Ã¨ Mendy: gli scenari

«Gasperini ha cambiato il calcio dopo Guardiola. Molti giocano uomo contro uomo come l'allenatore della Roma e contro il PSG ha fatto tanto pressingÂ». Fabio Caressa, su Radio Dee Jay, ha parlato del campionato di Serie A a partire dalla squadra giallorossa che viene da una vittoria in CL contro la squadra parigina.

Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Getty Images

Â«Fabregas che potenzialmente Ã¨ un fenomeno dice che l'ottanta per cento dei gol arrivano o da palla recuperato o da calcio piazzato. Costruire dal basso quindi rende tutto piÃ¹ complicato. Sono sicuro che entro due anni tornerÃ il sacchismo. Come giocatore che rappresentano la Serie A a livello internazionale Lautaro e MalenÂ», ha sottolineato.

Â«L'Inter ha giocato bene in Champions dopo il mezzo passo falso fatto con l'AtalantaÂ», ha detto anche.

"Varela? Dico solo una parola? PiÄ…tek. Prima di dire che Ã¨ un fenomeno deve segnare nell'intera stagione e non per sei mesi quindi ne riparliamo a fine stagione", ha poi detto Caressa sull'attaccante del Monza, che piace pure all'Inter.

(Fonte: Radio Dee Jay)