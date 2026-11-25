Mercato, cosa si sono detti l'Inter e l'agente di Varela. Ma in pista c'Ã¨ Mendy: gli scenari

C'era anche Dario Baccin ad osservare da vicino Gustavo Varela, attaccante del Monza, nei giorni scorsi. L'attaccante portoghese piace alle big di Serie A e non solo. Preso dal Benfica a 3.5, ne vale ad oggi almeno 35. Di lui ha parlato anche Fabrizio Ravanelli.

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«Varela puÃ² essere una soluzione per la Juve? Per quello che sta dimostrando credo che sia un giocatore interessante non solo per la Juventus ma anche per altre squadre. Si Ã¨ fatto subito notare alla prima partita, giÃ in quella contro lâ€™Inter e ha dimostrato subito la sua qualitÃ , la sua forza fisica e tecnica. Non ha subÃ¬to per niente il campionato italiano e si vede che viene da una grande squadra come il BenficaÂ», ha detto l'ex giocatore su Rai2.

«La rosa piÃ¹ forte? I giocatori dell'Inter sono i piÃ¹ forti. Non gioca Lautaro, gioca Esposito e ne fa tre. Il problema dell'Inter Ã¨ che prende troppi gol, ma non Ã¨ corretto dire che l'Inter non ha la rosa piÃ¹ forte. Parte sempre da uno a zero. Se mi chiedi qual Ã¨ la rosa piÃ¹ forte Ã¨ l'Inter, poi che ha il problema dei gol incassati quello Ã¨ un altro discorsoÂ», ha detto poi l'ex giocatore bianconero.

(Fonte: Rai2)