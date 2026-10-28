Designata la direzione di gara per la sfida di mercoledì alle 18:30: Meli e Ceccon assistenti, Fourneau quarto ufficiale e Volpi AVAR
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Dopo il successo contro la Fiorentina, l'Inter si prepara ad affrontare il primo turno infrasettimanale della stagione: i nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30 in casa del Venezia.
La sfida, valida per la nona giornata di Serie A, vedrà la squadra di Chivu impegnata contro gli arancioneroverdi allenati da Davide Nicola, che arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta subita a Marassi contro il Genoa.
Venezia-Inter, arbitro e VARL'arbitro di Venezia-Inter, gara valida per la 9ª giornata, sarà Luca Pairetto della sezione di Nichelino.
Arbitro: Pairetto
Assistenti: Meli - Ceccon
IV Ufficiale: Fourneau
VAR: Camplone
AVAR: Volpi
(Fonte: Inter.it)
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