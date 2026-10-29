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Presente come sempre negli studi di Pressing, Graziano Cesari ha fatto la moviola di Venezia-Inter. Questo il suo pensiero sugli episodi più importanti nella gara del Penzo:

VENICE, ITALY - OCTOBER 28: Pio Esposito of FC Internazionale and Marcus Thuram of FC Internazionale celebrates after goal during the Serie A match between Venezia FC and FC Internazionale at Stadio Pier Luigi Penzo on October 28, 2026 in Venice, Italy. (Photo by Mattia Pistoia - Inter/Inter via Getty Images)

"Dopo 15' Sucic riceve palla in area del Venezia, Helgason lo affronta e il croato rimane a terra: c'è questo aggancio sul piede di Sucic e questi rigori non li abbiamo mai visti fischiati. Al 23' è il Venezia a protestare per un contrasto tra Lauberbach e Bisseck. Pairetto dice che Bisseck ha toccato il pallone, ma dalla lente d'ingrandimento si vede che c'è un tocco sulla pianta del piede e poi anche uno sul tallone: sono due interventi fallosi.

Il Var non è intervenuto. Var implacabile invece sui due gol annullati per fuorigioco al Venezia. Il gol dello 0-1 invece porta con sé proteste che nascono a inizio azione con il recupero palla nerazzurro: Carlos Augusto non tocca mai il pallone e ferma fallosamente la corsa di Sohm. L'azione era da interrompere".