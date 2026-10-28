Dopo il successo contro la Fiorentina, l'Inter si prepara ad affrontare il primo turno infrasettimanale della stagione: i nerazzurri scenderanno in campo mercoledì 28 ottobre alle ore 18:30 in casa del Venezia. La sfida, valida per la nona giornata di Serie A, vedrà la squadra di Chivu impegnata contro gli arancioneroverdi allenati da Davide Nicola, che arrivano all'appuntamento dopo la sconfitta subita a Marassi contro il Genoa.

Quella di mercoledì sarà una prima volta per Venezia e Inter, che non si sono mai affrontate in Serie A in un giorno diverso dal sabato o dalla domenica.

Getty Images

Venezia-Inter, i precedenti

Sono 28 i precedenti in Serie A tra Inter e Venezia: i nerazzurri conducono il bilancio con 16 successi contro i sei degli arancioneroverdi, completano sei pareggi.

I nerazzurri hanno vinto tutte le ultime quattro partite contro il Venezia in Serie A, e solo una volta sono arrivati a cinque successi consecutivi contro gli arancioneroverdi nel massimo campionato: tra novembre 1962 e gennaio 1999. Dall’altra parte, i nerazzurri hanno subito gol solo in una delle ultime quattro gare contro gli arancioneroverdi in Serie A e, più in generale, nelle ultime otto partite contro i lagunari non hanno mai incassato più di una rete a incontro.

Getty Images

Nelle ultime 14 sfide tra le due squadre in Serie A, soltanto una è terminata in pareggio: un 1-1 del 27 gennaio 2002 (reti di Christian Vieri e Filippo Maniero). Per quanto riguarda le sfide in casa del Venezia, invece, l'Inter ha vinto le ultime due, ma cinque dei sei successi totali conquistati dai padroni di casa sono arrivati proprio al "Penzo".

(Fonte: Inter.it)