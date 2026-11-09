L'ex attaccante Nicola Ventola analizza la vittoria dell'Inter contro il Como per 2-0: ecco le sue parole a Viva el Futbol.

Alessandro Cosattini
Inter Como Fabregas

VIDEO / Fabregas: "L'Inter è la più forte e per noi è un test. C'è abbastanza differenza"

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L'ex attaccante Nicola Ventola analizza la vittoria dell'Inter contro il Como per 2-0: ecco le sue parole a Viva el Futbol.

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Tutti nel mondo hanno parlato del Como e di Fabregas. Quando l’Inter parte così è troppo forte. Visto la frustrazione di Fabregas in conferenza?

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L’Inter è pazzesca quando sta così. Ma perché il Como solo con l’Inter non riesce a fare la partita? Fabregas lo stimo e ammiro, ma ogni volta esce così con l’Inter… Pressione a vuoto, pochi tiri in porta…".

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