VIDEO / Fabregas: "L'Inter è la più forte e per noi è un test. C'è abbastanza differenza"

L'ex attaccante Nicola Ventola analizza la vittoria dell'Inter contro il Como per 2-0: ecco le sue parole a Viva el Futbol.

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“Tutti nel mondo hanno parlato del Como e di Fabregas. Quando l’Inter parte così è troppo forte. Visto la frustrazione di Fabregas in conferenza?

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L’Inter è pazzesca quando sta così. Ma perché il Como solo con l’Inter non riesce a fare la partita? Fabregas lo stimo e ammiro, ma ogni volta esce così con l’Inter… Pressione a vuoto, pochi tiri in porta…".