Nella puntata di lunedì 16 novembre di Viva el Futbol, l’ex attaccante Nicola Ventola ha parlato anche della Panchina d’Oro. Ecco il suo pensiero sulla vittoria dell’allenatore dell’Inter Cristian Chivu.

“Giusta la vittoria di Chivu della panchina d’Oro davanti a Fabregas e Gasperini. Ha sorpreso tutti, non me lo aspettavo, non ce lo aspettavamo, ha vinto il campionato. Altrimenti sarebbe stato giusto Fabregas. Gasperini poi ha fatto quello che ha fatto, alla fine ci ha messo una grandissima mano. Classifica perfetta per me. Giusto abbia vinto Chivu e non Fabregas”.