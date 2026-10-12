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Torna a parlare anche Nicola Ventola a Viva el Futbol: queste le dichiarazioni dell’ex attaccante sui fratelli Esposito.

Foto postata sui social da Sebastiano Esposito

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“Seba Esposito io lo apprezzo tantissimo. Quando fai l’esordio così presto all’Inter… si era quasi perso, poi tanti prestiti, ma è sicuro dei suoi mezzi, si vede che ha qualità e non ha paura. Gioca spalle alla porta, ha l’intuizione. Mancini lo va a prendere però e lo mette con Pio.

Foto pubblicata su Instagram da Sebastiano Esposito

Pio ha fatto 7 gol in Nazionale già, sono tantissimi. Tecnicamente Pio non è male, con quello che ha fa le cose giuste, le fa da voto 10 le cose che fa”.

Poi Ventola ha parlato anche dell'Inter di Chivu: "Inter la squadra da battere, Chivu mi ha sorpreso. Mercato fatto con quello che si può fare, scelte giuste, Diouf in quel ruolo dopo l’addio di Dumfries. Mi dà fiducia Chivu e l’Inter rimane la squadra con più cambi in ogni ruolo, rimane la favorita. È prima, ma è partita con errori individuali, di distrazione, cose rimediabili. È la più forte del campionato”.