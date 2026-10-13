A Viva el Futbol, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu dopo questo inizio di stagione.
VIDEO / Chivu: “La Champions non si compra! Non c'è una ricetta per vincerla, l'unica certezza è..."
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Cassano: "I tre Esposito? Il più forte ve lo dico io, Pio è quello scarso! È goffo e mi ricorda..."
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