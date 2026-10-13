A Viva el Futbol, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu dopo questo inizio di stagione.

Alessandro Cosattini
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VIDEO / Chivu: “La Champions non si compra! Non c'è una ricetta per vincerla, l'unica certezza è..."

Chivu
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A Viva el Futbol, l'ex attaccante Nicola Ventola ha parlato così dell'Inter di Cristian Chivu dopo questo inizio di stagione.

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"Inter la squadra da battere, Chivu mi ha sorpreso. Mercato fatto con quello che si può fare, scelte giuste, Diouf in quel ruolo dopo l’addio di Dumfries. Mi dà fiducia Chivu e l’Inter rimane la squadra con più cambi in ogni ruolo, rimane la favorita. È prima, ma è partita con errori individuali, di distrazione, cose rimediabili. È la più forte del campionato”.

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