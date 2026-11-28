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Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, il giornalista Sebastiano Vernazza ha parlato del momento dell’ex centrocampista dell’Inter Davide Frattesi. Secondo il giornalista, tra le cause della mancata titolarità nell’Inter c’era anche lo stile di gioco dei nerazzurri

Perché in nerazzurro si è visto un Frattesi dimezzato? Perché Simone Inzaghi prima e Cristian Chivu poi lo hanno costretto a muoversi contronatura, al servizio di un gioco di passaggi che non gli è congeniale.

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Rino Gattuso alla Lazio ne asseconda gli istinti primordiali e Frattesi, in quattro mesi, ha realizzato un terzo delle sue reti nelle tre annate interiste. Quando si dice adattarsi alle caratteristiche di un giocatore.