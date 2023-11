Vernazza (GdS): “Inter, col Benfica risultato ininfluente. Decisiva l’ultima, a meno che…”

Mercoledì l’Inter a Lisbona contro il Benfica, per una partita ininfluente ai fini del passaggio del turno e di relativa importanza per il primo posto, a meno che la Real Sociedad non si inceppi col Salisburgo. La volata per il primato, cruciale per un miglior sorteggio, dovrebbe risolversi nell’ultima a San Siro contro gli spagnoli.