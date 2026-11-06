Cosa fare con Calhanoglu? Juve e Como pronte all'assalto. Bivio, scenari e rischi

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Sebastiano Vernazza, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commenato il terribile risultato del Milan in Europa League. Ieri i rossoneri sono stati sconfitti per 2-0 a San Siro dal Ferencvaros:

Getty Images

"Il Milan non scende dall’altalena, prigioniero della discontinuità di risultati. Sabato prestazione squillante nel derby. Ieri, contro il Ferencvaros, l’ennesimo allarmante scivolone in Europa League. È possibile che Ruben Amorim, con il consenso della società, consideri l’Europa minore un laboratorio, una competizione in cui sperimentare e fare turnazioni salva-energie. Priorità al campionato perché l’obiettivo è il ritorno in Champions, l’Europa che più conta, l’élite da cui non si può restare esclusi se si hanno ambizioni di grandezza.

Ragionamenti legittimi, con il sovraccarico della storia, perché il Milan non ha mai avuto feeling con l’ex Coppa Uefa, oggi Europa League. Non l’ha mai vinta, è il solo trofeo internazionale che gli manca. Potrebbe essere l’occasione giusta per riempire il vuoto, ma oggi la finale di Francoforte, nel maggio del 2027, sembra irraggiungibile. Il Milan è 28°, su 36 squadre, fuori dai playoff. Gonçalo Ramos appare sempre fantasmatico: non segna, non lega il gioco, il suo linguaggio del corpo trasmette sconforto e frustrazione. Settanta milioni spesi male, al momento. Un altro Gimenez? Il Bebote ci metteva più carattere. La maledizione del centravanti non conosce fine. Via Giroud, il buio".