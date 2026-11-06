Il pensiero del giornalista della Gazzetta dello Sport sull'attaccante del Milan bocciato anche ieri

Daniele Vitiello
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Sebastiano Vernazza, giornalista della Gazzetta dello Sport, ha commenato il terribile risultato del Milan in Europa League. Ieri i rossoneri sono stati sconfitti per 2-0 a San Siro dal Ferencvaros:

milan
Getty Images

"Il Milan non scende dall’altalena, prigioniero della discontinuità di risultati. Sabato prestazione squillante nel derby. Ieri, contro il Ferencvaros, l’ennesimo allarmante scivolone in Europa League. È possibile che Ruben Amorim, con il consenso della società, consideri l’Europa minore un laboratorio, una competizione in cui sperimentare e fare turnazioni salva-energie. Priorità al campionato perché l’obiettivo è il ritorno in Champions, l’Europa che più conta, l’élite da cui non si può restare esclusi se si hanno ambizioni di grandezza.

AC Milan v Ferencvarosi TC - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4

Ragionamenti legittimi, con il sovraccarico della storia, perché il Milan non ha mai avuto feeling con l’ex Coppa Uefa, oggi Europa League. Non l’ha mai vinta, è il solo trofeo internazionale che gli manca. Potrebbe essere l’occasione giusta per riempire il vuoto, ma oggi la finale di Francoforte, nel maggio del 2027, sembra irraggiungibile. Il Milan è 28°, su 36 squadre, fuori dai playoff. Gonçalo Ramos appare sempre fantasmatico: non segna, non lega il gioco, il suo linguaggio del corpo trasmette sconforto e frustrazione. Settanta milioni spesi male, al momento. Un altro Gimenez? Il Bebote ci metteva più carattere. La maledizione del centravanti non conosce fine. Via Giroud, il buio".

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