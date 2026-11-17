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Come manderà in campo l'Inter domenica prossima Cristian Chivu? Per l'impegno contro l'Atalanta mancano ancora cinque giorni, ma le idee nella testa dell'allenatore nerazzurro non mancano. Molto dipenderà ovviamente anche da come ritroverà i vari nazionali tra domani e giovedì e degli aggiornamenti che arriveranno dall'infermeria su Akanji, Thuram e Lautaro Martinez.

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Secondo la Gazzetta dello Sport, però, "Chivu dovrebbe riconfermare quasi per intero l'undici che ha battuto il Como: ancora Pio e Thuram davanti. Lautaro è pronto a rientrare dopo l'infortunio. Bonny e Stankovic fuori per infortunio". Gli unici due cambi potrebbero essere Bisseck al posto di Akanji, con Bastoni confermato al centro della difesa, e Sucic al posto di Zielinski, con il polacco che dovrebbe scendere in campo stasera con la sua nazionale.

Questa la probabile formazione per la rosea:

INTER (3-5-2): Martinez; Bisseck, Bastoni, Carlos Augusto; Spence, Barella, Calhanoglu, Sucic, Dimarco, Thuram, Esposito.