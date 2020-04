Vidal, affare slegato da Lautaro: due fattori possono far accelerare l’Inter

Antonio Conte non ha ancora perso le speranze di poter tornare ad allenare Arturo Vidal: il centrocampista cileno è da sempre un pallino del tecnico dell’Inter, e la dirigenza nerazzurra potrebbe fare un nuovo tentativo per accontentare le sue richieste. Un’operazione che, secondo il Corriere dello Sport, potrebbe non coinvolgere Lautaro Martinez, obiettivo numero uno del Barcellona:

“La chiave di volta è Lautaro Martinez, ma non necessariamente. Il discorso sul cileno può anche slegarsi dall’uscita del Toro, mentre il Barcellona cercherà di lavorare ai fianchi l’Inter. Anche in questo caso, la volontà di Conte può fare la differenza: lui e Vidal hanno condiviso tre scudetti ai tempi della Juve. E fosse per lui, il centrocampista raggiungerebbe volentieri l’allenatore salentino a Milano. L’età non più verde – a maggio compirà 33 anni – e un contratto che scade nel 2021, sono gli incastri che spingono l’Inter a un’accelerazione“.