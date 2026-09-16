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Gianni Visnadi, giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Radio, ha commentato così il momento di Roma e Inter verso il big match di sabato, da Josep Martinez allo stop di John Stones: "Io la Roma la vedo molto bene, sinceramente forse è anche più avanti dell'Inter. L'Inter ha un grosso problema, il portiere: da oggi pomeriggio partirà la caccia a Martinez.

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Si sapeva fosse un salto nel buio questa scelta: hanno deciso di puntare su di lui senza sapere quanto fosse bravo o in grado di reggere il ruolo. A me la partita di Madrid piaceva leggerla come un incidente, uno svarione: con l'Udinese è stato disastroso. Una sedia in porta avrebbe parato di più.

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Mentre la Roma in porta ha il migliore del campionato. Chivu è di fronte ad una scelta importante. Poi si è fatto male Stones: sapessi che notizia. Due anni non ha mai praticamente giocato per problemi fisici: ci dispiace ma anche lì... Io vedo queste piccole grandi crepe che mi fanno dire che la Roma è davanti all'Inter".