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Intervenuto su Cronache di Spogliatoio, Emiliano Viviano, ex portiere, ha analizzato così la vittoria dell'Italia di ieri contro la Francia: "Barella è diventato da un paio d'anni quello che quando gioca male escono fuori tutti, quando gioca come Italia-Francia è tutto normale: non è tutto normale, fa una partita strepitosa. Perché lo discutono?

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L'ho detto tempo fa: perché ci si aspetta qualcosa che non è, si dice che non fa 12 gol, ma non ha quelle caratteristiche lì. Fa lavoro sporco, c'è sempre a livello di intensità e copertura campo: poi gioca 60 partite l'anno, essere sempre così è complicato. Se mi piacciono le parole di Akanji sul Como? No, secondo me vengono di base dall'ignoranza: secondo me lui manco sa dove sta Como. Sono molto superficiali come dichiarazioni, le trovo molto superficiali".