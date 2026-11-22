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L'Inter stasera sarà di scena a Bergamo contro l'Atalanta con l'obiettivo di vincere e ritornare in seconda posizione per mantenere poi il ritmo di Roma e Lazio.

Getty Images

A Sport Mediaset hanno domandato ad Emiliano Viviano chi sarà il prescelto a tornare in panchina, visto il recupero di Lautaro Martinez, che stasera potrebbe subentrare a gara in corso.

"Chi si siederà in panchina tra gli attaccanti dell'Inter? Il prescelto sarà Pio Esposito, ovviamente Lautaro e Thuram ha fatto grandi cose ma con tutti gli impegni che hanno ci sarà un sacco di turnover", la risposta di Viviano