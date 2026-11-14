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Nel corso dell'ultima diretta su Cronache di Spogliatoio, Emiliano Viviano, ex portiere, ha parlato così di Nicolò Barella e della sua ottima prestazione contro la Francia venerdì sera.

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"Barella è diventato da un paio d'anni quello che quando gioca male escono fuori tutti, quando gioca come Italia-Francia è tutto normale: non è tutto normale, fa una partita strepitosa.

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Perché lo discutono? L'ho detto tempo fa: perché ci si aspetta qualcosa che non è, si dice che non fa 12 gol, ma non ha quelle caratteristiche lì. Fa lavoro sporco, c'è sempre a livello di intensità e copertura campo: poi gioca 60 partite l'anno, essere sempre così è complicato".