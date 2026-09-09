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Durante la puntata di Elastici, l'ex portiere Emiliano Viviano ha commentato le scelte del tecnico dell'Inter e l'evoluzione della squadra

"La scelta di Bisseck centrale, Pavard titolare, secondo me non è una scelta che nella partita decisiva della stagione farà. Perché l'ha fatta? Perché lui ha impostato già dall'anno scorso il suo cammino con, chiamiamolo turnover, con le rotazioni, tante rotazioni. Thuram non aveva giocato titolare fino adesso. Poteva esserci Luis Henrique, invece ha giocato con Diouf, che tende più a venire dentro il campo. Bisseck quando deve difendere non mi piace in generale. Secondo me la qualità migliore che ha lui è quella di venire avanti col pallone e anche ovviamente la corsa e quindi poter coprire tanto campo contro tutti.

L'Inter invece sta iniziando ad imparare, a provare a fare qualcosa di diverso. Già lui aveva cambiato un po' l'anno scorso rispetto a come aveva iniziato, sta provando a cambiare ancora, a fare ancora più rotazioni. Secondo me gli esterni li vuole più offensivi, ha portato un giocatore, Curtis Jones, che ha delle caratteristiche che non ha nessuno. Diciamo che questo è come se fosse stato un allenamento alla stagione per tutti e due. Secondo me l'Inter non è calate, ne aveva di più di benzina del Real alla fine. Fisicamente l'Inter sta molto bene