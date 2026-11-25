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Durante la puntata di Elastici, l’ex portiere Viviano ha parlato del pareggio rocambolesco dell’Inter in casa dell’Atalanta e dell’atteggiamento dei nerazzurri:

“Per me è discretamente inaccettabile. Non è una questione di errori individuali, che ci sono stati, non è una questione di condizione fisica, che sicuramente è precaria, quella di Curtis Jones piuttosto che di Lautaro. È una questione di consegnarsi all'Atalanta e abbassarsi in quella maniera, soprattutto vedendo che ogni volta che vai avanti vai in porta. Giochi contro il Manchester City, stasera a Napoli, a un certo punto ti abbassi per forza, ti ci portano ad abbassarti. Va bene, lo capisco, ma non era quella la partita”.

“L’Atalanta ha tentato il tutto per tutto, ha dei meriti e l'Inter si è consegnata. Thuram che viene a fare il quinto di centrocampo, Curtis Jones che passeggiava per il campo, Lautaro non in condizione. Ma c'era proprio un'idea che secondo me è sbagliata di base. Sembrava il gatto col topo? In vantaggio di due, adesso ci addormentiamo. Due, andiamo in vantaggio un'altra volta, adesso ci addormentiamo. E non è bastato.

“Staccare la spina, secondo me, oggi è proprio quella cosa che, per varie ragioni, compresa quella regolamentare, non funziona più. Io l'ho fatto per una vita, cioè ho giocato in squadre che lo facevano: vinciamo, troviamo tutti i mezzi possibili, palla fuori dalla tribuna, quello rimane in terra, perdiamo tempo, la portiamo alla bandierina, ci abbassiamo, siamo tutti in area. Oggi non si può fare perché ti portano tanti giocatori in area, perché non c'è più modo di perdere tempo, perché è tutto veloce. Quindi, se il calcio ti sta dimostrando continuamente che non si può fare, non lo fare.

A posteriori qualche critica a Chivu gliela fai: si fa male Calhanoglu e toglie Barella e Mkhitaryan. Secondo me uno dei tre ci deve essere in campo perché Sucic ti può piacere o no, ma è tatticamente indisciplinato, Curtis Jones non te lo dico nemmeno, Stankovic è un ragazzo giovane. Akanji indisciplinato nelle letture, secondo me anche l’allenatore l’ha un po’ sottovalutata Secondo me fare entrare Stankovic che arrivava da un mezzo infortunio, Jones che non gioca da due mesi, Lautaro che veniva da un infortunio è stato un po’ come dire: va beh la portiamo a casa lo stesso”.