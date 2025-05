Tra i temi che l'Inter dovrà analizzare in sede di mercato c'è anche la questione portiere. Yann Sommer , infatti, ha un contratto fino al 2026 ma a dicembre compirà 37 anni e dietro c'è Josep Martinez, prelevato questa estate dal Genoa e finora impiegato solamente per 9 partite, 4 delle quali in Coppa Italia.

Da tempo, il nome di Donnarumma è stato accostato all'Inter per il 2026, visto che proprio tra un anno scadrà il contratto del portiere classe 1999 col PSG e non ci sono segnali in merito ad un rinnovo. A Tvplay.it hanno chiesto ad Emiliano Viviano dei nomi per il post Sommer all'Inter. Ecco la sua risposta: