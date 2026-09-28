Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Del portiere dell'Inter, Josep Martinez, ha parlato l'ex giocatore Emiliano Viviano ai microfoni di Sportmediaset:

Ha fatto bene Chivu a puntare su Martinez?

Se ci fosse stata la possibilità l'Inter sarebbe andata su un top, ma visto che secondo me non c'erano queste possibilità, allora tanto vale provare un ragazzo che, quando è stato chiamato in causa, ha fatto benissimo, al netto dell'errore di Madrid e forse dell'errore anche contro l'Udinese, ha fatto molto ma molto bene anche quest'anno.