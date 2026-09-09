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Della prestazione di Martinez al Bernabeu e dell'errore sul secondo gol del Real ha parlato Emiliano Viviano durante la puntata di Elastici

"Martinez? Ti dico che da portiere quello è l'errore che ti pesa meno. È stato un errore di concetto piuttosto che metti le mani male, piuttosto che ti scappa la palla, piuttosto che gol su primo palo. Il gioco con i piedi è un errore, è un po' come la papera o lo scivolone. Non è una cosa che ti rimane molto in testa. Io su Martinez avevo non dei dubbi, perché dubbi no, però lo aspettavo al varco. Perché l'anno scorso, cioè lui quando ha giocato all'Inter ha fatto molto bene, però essere il portiere titolare dell'Inter è una cosa diversa. Ad oggi sta facendo benissimo, secondo me ha fatto molto bene tutte le partite, anche col Napoli sabato fa una parata su Anguissa secondo me speciale, sullo 0-0, grande parata.

Stasera fa un'ottima prestazione poi è ovvio che un errore ci rimane impresso, però la prestazione è ottima. Sommer lo ritengo un portiere veramente forte, veramente forte, nel senso faceva benissimo tantissime cose, ma l'anno scorso l'Inter è stata quasi senza portiere. Lo dico con tutto il rispetto del mondo, perché poi un ragazzo che non ha un fisico strepitoso, quando perdi un po' di esplosività per lui vale il triplo che per uno che è due metri, e secondo me a quel livello è arrivato. Milgior portiere degli ultimi anni? Come rendimento all'Inter Onana. Senza dubbio. Come valore assoluto del portiere? Sommer".