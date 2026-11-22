Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui

Intervenuto negli studi di Sport Mediaset, Emiliano Viviano ha parlato di allenatori, rispondendo però ad una domanda in particolare:

Getty Images

A chi farei una statua? Mi son trovato bene con tanti in carriera ma una statua va fatta secondo me a Gasperini perché ha raccolto meno di quello che ha seminato in carriera, non ha mai allenato grandissime squadre a parte oggi la Roma"