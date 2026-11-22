Emiliano Viviano ha parlato di allenatori, rispondendo però ad una domanda in particolare, negli studi di Sport Mediaset
VIDEO / Viviano dopo la polemica con Zazzaroni: "Andati un po' oltre. Posizioni diverse ma..."
Scegli Fcinter1908.it come tuo sito preferito su Google: clicca qui
Intervenuto negli studi di Sport Mediaset, Emiliano Viviano ha parlato di allenatori, rispondendo però ad una domanda in particolare:
A chi farei una statua? Mi son trovato bene con tanti in carriera ma una statua va fatta secondo me a Gasperini perché ha raccolto meno di quello che ha seminato in carriera, non ha mai allenato grandissime squadre a parte oggi la Roma"
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Ultima ora
Marelli: "Zappacosta da rosso? Risposta facilissima. Bastoni? Non sono talebano e dico..."
Mercato Inter
Da Roma su Frattesi: "Riscatto? Affare per la Lazio perché in estate arriveranno..."
Interviste
Inter, retroscena sul rigore: "Mentre c'era il check Chivu ha urlato per 30 secondi..."
Ultima ora
De Grandis: "Ecco i difetti dell'Inter". Poi su un interista: "Commette sciocchezze inaccettabili"
Ultima ora
Stramaccioni-Behrami, che lite: "Pio migliore al mondo come striker" - "Io non capisco la tua..."
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti