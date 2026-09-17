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Lex portiere Emiliano Viviano, durante Le Foot Toujours, ha parlato dei centrocampisti dell'Inter, in particolare di Sucic e della partenza di Frattesi:

"Sucic è un giocatore molto indisciplinato a livello tattico. Ha qualità quando può essere chiuso un avversario ti può dare delle soluzioni, ma in alcune partite dove serve essere più ordinati, lui è disordinato. Frattesi? Lo avrebbe dovuto prendere la Juve, era perfetto. C'entra pochissimo con l'Inter, ma può essere utile a tantissime squadre, anche al Milan, alla Roma. Non è sopraffino, lui vuole andare, ti costringe a inseguirlo e non è quello che cerca l'Inter che è andata infatti a prendersi Curtis Jones".