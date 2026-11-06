Alessandro Vocalelli, giornalista e opinionista de’ La Gazzetta dello Sport, ha presentato la sfida tra Inter e Como, in programma domenica alle 18:00 a San Siro.

“E così, in questa giornata che ci porterà alla pausa per gli impegni della Nazionale, si sfideranno al Meazza - in una partita che profuma di scudetto - un club molto potente ed un altro che rappresenta la classica favola e comunque un modello.

Getty Images

"L'Inter è la favola"

Ora, penserete voi, non c’è dubbio che il primo sia l’Inter e il secondo il Como, che sta facendo stropicciare gli occhi dalla meraviglia ed è reduce dal record dei 9 gol segnati in Champions League. La realtà - anche se può sembrare un paradosso e comunque rasenta la provocazione - va però rovesciata. Perché, lo dicono i numeri che spesso sono molto più obiettivi delle opinioni, il club che esprime una straordinaria potenza in questo momento è proprio il Como e - va preso come un formidabile complimento al lavoro di Marotta e del suo staff - la favola è quella interista.

Getty

I numeri di Inter-Como sul mercato

In che senso? vi starete giustamente chiedendo. Nel senso che, basta prendere in esame il saldo di mercato delle ultime quattro stagioni, per scoprire che la differenza tra Inter e Como è veramente abissale. Pensate che l’Inter ha chiuso complessivamente con un saldo negativo riferito esclusivamente alle operazioni di compravendita, tra entrate e uscite, di 131 milioni. Naturalmente compensate con i vari ricavi, che hanno permesso di chiudere gli ultimi due esercizi in positivo. Comunque, tornando al mercato, nello stesso periodo il saldo del Como è stato di meno 325 milioni. Non solo: quello della Juve di meno 296, del Milan di 216 e della Roma di 187. Insomma, per farla breve e andare al nocciolo della questione, l’Inter ha “speso” in questi quattro anni addirittura 194 milioni meno del Como, ma anche 165 meno della Juve, 85 meno del Milan e 56 meno della Roma. Se non è una favola questa, o un modello, dite voi come si potrebbe diversamente raccontare una società che in questo quadriennio ha vinto due scudetti, conquistato due finali di Champions e vinto Coppe nazionali. E viene all’unanimità considerata quella che ha costruito negli anni la squadra più forte, più completa. Attraverso, e questo è un merito pazzesco, l’ingaggio di calciatori che sono stati rivenduti - pensate a Onana - con una plusvalenza di oltre 50 milioni. O come altri ingaggiati a parametro zero. E anche qui basta fare l'esempio, Marcos Thuram, che ha lasciato il Borussia Monchengladbach da svincolato, al pari di Zielinski, che con l’attuale gestione è diventato praticamente un insostituibile.

Getty Images

E se il Como - che naturalmente merita il massimo degli elogi per quello che ha costruito - è stato bravissimo a puntare su Fabregas, bisogna riconoscere che anche sulla scelta degli allenatori l’Inter è stata particolarmente illuminata. Perché dopo aver perso Antonio Conte, insofferente davanti alle cessioni di Lukaku e Hakimi, ha avuto l’intuizione di andare a prendere Simone Inzaghi alle prese con un complicato rinnovo di contratto con la Lazio. A carte viste, certo, la scelta si è rivelata azzeccata, ma in quel momento erano in molti ad essere diffidenti, magari credendo che per sostituire Conte sarebbe stato necessario puntare su un altro pilota di grande esperienza, magari attingendo al mercato straniero. E quando Inzaghi, un po’ come Conte, è andato via improvvisamente e per certi versi anche inaspettatamente, in pochi pensavano che - al di là della sua storia nerazzurra da calciatore - l’idea di affidarsi a Chivu (con appena sedici panchine di serie A a Parma) fosse quella giusta. La cronaca ha detto il contrario. La storia ci ricorda invece che, prima di dirottare su Chivu, l’Inter abbia pensato proprio a Fabregas. Perché a volte i destini, come appunto capiterà al Meazza, si incrociano. Ma questo è un altro discorso”.