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Intervenuto ai microfoni di Radio Radio, Alessandro Vocalelli, giornalista, ha parlato così dell'eventuale approdo alla Lazio di Mauro Icardi: "Icardi è un ottimo giocatore ma è quello che può far saltare il banco dentro la Lazio definitivamente.

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E' un giocatore egoista là davanti, può portare gelosie in campo: guadagnerebbe più di tutti e questo potrebbe indispettire ancora di più nello spogliatoio.

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Questa Lazio ha bisogno di essere una squadra in cui si eviti quello che è successo alla Fiorentina l'anno scorso, problemi nello spogliatoio. La Lazio ha buone qualità, deve lavorare sulla forza del gruppo: e Icardi mi preoccupa, pur essendo un giocatore indiscutibile, a me non convincerebbe per niente".